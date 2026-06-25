Es histórico el Plan de Crecimiento de Energías Renovables

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Plan de Crecimiento de Energías Renovables en México es histórico, aumenta la soberanía energética, tiene beneficios ambientales y generará justicia social, con la incorporación, hacia el 2030, de 32 mil megawatts (MW) de los que el 70 por ciento (22 mil MW) se generarán a través de fuentes renovables.

“Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32 mil megawatts —algo histórico— en seis años, cinco años, ahora, y el 70 por ciento de ellos son renovables. De tal manera que cuando dejemos el gobierno —si así lo decide el pueblo de México— hasta el 2030 incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación, y de la soberanía energética porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que con el uso de fuentes renovables de energía se reducirá el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, por lo que se pasará de energías que emiten contaminantes que afectan la salud y gases que provocan el cambio climático a energías limpias que no emiten gases de efecto invernadero.

Rechaza que haya apagones en México

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya apagones en el país y aseguró que “más que apagones” se trata de “fallas de distribución”.

“Más que apagones, porque apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación; son interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución, más que en generación.

“Es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Entonces, por eso estamos trabajando muy fuerte, particularmente con CFE para fortalecer estas líneas de distribucion”.

Opina sobre Maru Campos y la CIA

Y al rechazar que el gobierno federal tiene información sobre la posible infiltración de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la presidenta señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) siempre se ha subordinado a Estados Unidos.

“No tenemos información, lo que sí es cierto es que el PAN siempre ha buscado una relación de subordinación frente a los Estados Unidos. Así lo muestra toda su historia. (...) Tanto que se van a Estados Unidos a hablar con los medios de comunicación de Estados Unidos mal de México. Ya si tienen relación con alguna agencia, eso nosotros no tenemos conocimiento”, dijo.