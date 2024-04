Es hora de abrir la caja de Pandora: Xóchitl

En un encuentro ciudadano en Yecapixtla, Morelos, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, respaldó a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en la investigación que ordenó sobre la presunta red de corrupción que encabezó Arturo Zaldívar en el Poder Judicial para presionar a jueces y magistrados a fin de que emitieran fallos favorables a los intereses del Ejecutivo. “Todo mi respaldo a la ministra Norma Piña. Ella está dando la pelea para combatir la corrupción”, enfatizó.

Entrevistada en su visita a este municipio, donde se reunió con simpatizantes del PAN, PRI y PRD, la abanderada presidencial advirtió que es tiempo de que se abra la caja de Pandora de todas las irregularidades cometidas por el expresidente del máximo tribunal del país.

“Yo creo que ya llegó la hora de que se abra la ‘Caja de Pandora’ y que se sepa qué realmente pasó en el piso 14 (del Consejo de la Judicatura Federal), porque hay demasiados testimonios de lo que ahí pasó. Hay testimonios de periodistas serios de cómo se manejaba la justicia desde el Poder Judicial y cómo se amenazaba a los jueces”, precisó.

“Eso que dicen muchos libros, que dicen muchas columnas, los abogados sabían quiénes llevaban los asuntos, con quién había que arreglarse en la Suprema Corte, en la Consejería Jurídica. Eso es un tema que todo mundo sabía, pero que nadie se había atrevido a poner en la mesa”, afirmó.

Reiteró que el ministro en retiro Arturo Zaldívar debe enfrentar las denuncias en su contra y dejar de mentir y politizar un tema estrictamente judicial. “No hay un tema político, yo ando en campaña, ella (Norma Piña) está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto y si Zaldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando”, apuntó.

Vamos a devolverle la paz a Morelos

Al conmemorar los 155 años de la creación del estado de Morelos, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que regresará la paz y la tranquilidad que tanto anhelan esta región.

La ingeniera lamentó el abandono de los gobiernos estatal y federal a la seguridad de Morelos, donde los habitantes sufren todos los días asesinatos, secuestros, extorsiones y robos.

Por eso, durante su gobierno regresará los apoyos federales para seguridad pública como el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) y el fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) que el Gobierno Federal quitó en este sexenio.