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NacionalNación

Es imputado hombre por violentar a perro “Tuchi”

Noviembre 10 del 2026

El responsable de haber cometido graves actos de violencia contra un perro llamado “Tuchi”, animal que fue rescatado el pasado fin de semana en Veracruz, fue imputado de un delito y un juez le dictó prisión preventiva.

La FGE acusó formalmente a Luis Alberto “N”, del presunto delito cometido por actos de maltrato o crueldad en contra de animales.

El perro víctima de graves actos de violencia fue rescatado en una casa habitación del municipio de Veracruz y el responsable detenido.

En el interior, los rescatistas encontraron al perro llorando, atado de las patas y el cuello, en riesgo de asfixia, por lo que recibió primeros auxilios y fue trasladado al Centro de Salud Animal para su atención y resguardo.

Los elementos policiales detuvieron a la persona señalada como presunta responsable de los hechos, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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