Es malo que no se haya aprobado la revocación

Luego que el Plan B se aprobó en el Senado de la República sin su propuesta de la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que fue aprobado lo principal para reducir los privilegios. Señaló que desde su perspectiva no es bueno para el país que no se haya aprobado la consulta de la revocación de mandato para el 2027 y que los partidos políticos tenían temor que fueran a tener más votos algunos partidos que otros, aunque no tenían razón.

“Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó; la otra, pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores”, mencionó la mandataria.

Pide no “tirar a la borda” trabajo con aliados

Después de que el Partido del Trabajo frenó la revocación de mandato en 2027 en el marco del Plan B de la reforma electoral, la presidenta pidió no echar a la borda el trabajo que ha hecho Morena con los partidos aliados, también el Partido Verde (PVEM).

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, aseguró que pese a esta acción, el Partido del Trabajo abona a la democracia. Indicó que depende de los partidos la alianza rumbo a las elecciones intermedias del próximo año.

“Hemos avanzado en muchísimas cosas juntos, que tampoco hay que tirarlo esto por la borda”, dijo al destacar la reforma al Poder judicial, la reforma al sector energético, la reforma para los pueblos originarios y que la Guardia Nacional (GN) se incorporara la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras.

“En este caso no quisieron votar. Yo creo que más allá de la alianza o no la alianza, pues eso va a ser sancionado por la gente, la gente va a decidir”, agregó.

Retos en la Presidencia han sido externos

A un año y medio en la Presidencia de México, Sheinbaum Pardo comentó que los retos que ha enfrentado han sido externos.

Declaró que “el elefante reumático” que señaló el expresidente Andrés Manuel López Obrador al entrar al gobierno “ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno”.

Destacó que su administración continúa con un proyecto de transformación: “Y hay muchas cosas que no se pueden hacer en seis años y hay que seguir avanzando”.

“El elefante reumático pues ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno que estamos buscando ir resolviendo poco a poco”, declaró al mencionar que se trabaja para reducir tiempos.

“Vamos avanzando muy bien. Yo diría, más bien, que los retos que hemos enfrentado son más bien externos; en nuestro caso, pues el cambio mundial que provocó la llegada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, con los aranceles y una nueva visión del comercio mundial. Ese es un reto que hemos tenido que enfrentar”, expresó la titular del Ejecutivo federal al señalar otros “retos” como el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Al destacar el Plan México, Sheinbaum indicó que la fortaleza de la economía mexicana ha ayudado mucho a su administración.

Inaugura Torneo de Cascaritas y Dominadas

Como parte del Mundial Social 2026, la presidenta inauguró, a través de enlaces, la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes: Torneo de cascaritas y dominadas del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), así como el Mundialito IMSS “Fútbol sin correr”, en los que participan más de 700 mil mexicanos.

“Vamos a tener un rápido enlace con Abraham Carro y 100 ciudades del país, por el Mundial Social, con el Instituto Mexicano de la Juventud. Y después, otro muy rápido, con Zoé Robledo, que hoy empieza el ‘Futbol sin correr’ para los adultos mayores, para las y los adultos mayores —como yo—, el ‘Futbol sin correr’ (...) Hoy 700 mil jóvenes. ¿Y cuántos adultos jóvenes? 2 mil 300”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, señaló que esta jornada es una oportunidad para que mujeres de 16 a 25 años graben su video y participen en la dinámica para ganar el boleto 00001 de la presidenta con el objetivo de que asistan a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA el próximo 11 de junio.