Es puesto en libertad El Patrón tras acuerdo legal

El luchador originario de San Luis Potosí, Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, recuperó su libertad el sábado después de presentarse ante un juez de control y cumplir con el pago de un millón de pesos como parte de un acuerdo legal, tras haber sido señalado por una presunta agresión en contra de su pareja.

De acuerdo con los primeros informes, el proceso tomó un giro luego de que la víctima le otorgara el perdón, lo que permitió concretar un arreglo entre las partes.

Como resultado, el deportista pudo abandonar su situación legal una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

El caso tuvo su origen tras una llamada de emergencia al 911, en la que se reportó un incidente dentro de un domicilio en la capital potosina, donde se detectaron lesiones visibles en la persona afectada.

A partir de este hecho, la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias pertinentes.

Tras finalizar su audiencia ante el juez de control, se ordenó su liberación inmediata.

¿Quién es “El Patrón”?

Alberto del Río, apodado “El Patrón”, es un luchador profesional potosino que alcanzó reconocimiento internacional tras formar parte de la empresa WWE, donde se consolidó como una de sus figuras destacadas.