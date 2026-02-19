Es recibido Arriaga con protestas en Chihuahua

Al grito de “los libros no son tuyos, deja de tocar a Mario Delgado”, el exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Publica (SEP), Marx Arriaga Navarro, llegó al aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua para retomar su plaza de maestro, luego de que el martes fue informado de manera oficial su destitución.

Con maleta en mano y seguido por medios de comunicación, el exfuncionario caminó a la salida del aeropuerto de Ciudad Juárez en medio de una protesta y abucheos contra él por los libros de texto gratuitos.

A pregunta expresa de una reportera local sobre los abucheos que recibió en su llegada, Arriaga Navarro dijo que “no le importaba” porque él regresa a su “centro escolar”.

También explicó que su salida de la dirección de Materiales Educativos se debió a que no quisieron quitar de los libros de texto la matanza de los estudiantes del 68 (en Tlatelolco) y los datos de la Guerra Sucia, que, asegura, causó molestia en los “conservadores”.