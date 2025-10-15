Es ruin buscar culpable por inundaciones: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que es “ruin” y “zopiloteo” el que se busquen culpables por las inundaciones, tras las intensas lluvias en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que sí hubo alertamiento en los estados y municipios, “desde las propias áreas de Protección Civil”.

“Es ruin, es ruin esta búsqueda de culpables, y este zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios. Yo creo que en todos, todo ser humano si tiene un poco de corazón; en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, pues lo que busca es apoyar”, expresó.

Reconoció que los gobernadores actuaron “desde el primer momento” y aseguró que los estados y municipios sí alertaron en las redes sociales que habría “crecimiento del río, porque no se conocía previamente esta circunstancia que, difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a haber en esta zona”.

Agregó que hay solidaridad, apoyo y cercanía con las personas damnificadas, y que su tarea fundamental como presidenta es la coordinación de las labores para la atención de la emergencia.

Fondo de 19 mmdp para emergencias

Además, informó que para atender emergencias, como la ocurrida este fin de semana, por las lluvias, se cuenta con un fondo de 19 mil millones de pesos, por lo que garantizó que se cuenta con recursos suficientes.

Sheinbaum indicó que de esta cantidad se han usado cerca de 3 mil millones para víctimas de el huracán Erick.

La jefa del Ejecutivo federal informó que cámaras empresariales alistan apoyos para reactivar la economía en los estados afectados.

Garantizan el apoyo

Así también, la mandataria federal resaltó que se destina toda la fuerza del Estado mexicano para garantizar el apoyo a la población afectada por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, por lo que, reiteró que no se va a dejar a nadie en el desamparo.

“Estamos actuando coordinadamente, desde el primer momento, y destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno Federal, del Estado mexicano —digámoslo así— para poder garantizar el apoyo a la población. En algunos lugares se requiere maquinaria de muchos lugares del país para poder avanzar en la limpieza.

“Y hay protocolos para atención de emergencia; y después, la reconstrucción; y después, evidentemente, toda la revisión de los protocolos de actuación: qué funcionó, qué es lo que necesitamos mejorar; y también, la comunicación con la comunidad científica para poder saber si hay mejores mecanismos todavía de alertamiento”, destacó en la conferencia matutina.

Entrega de supuestas despensas de cárteles

Y tras darse a conocer videos en redes sociales de la supuesta entrega de despensas del Cártel Jalisco Nueva Generación a personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “no está bien eso”.

Indicó que se busca que este fin de semana pueda darse el primer apoyo a las personas damnificadas, “y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población”.

“Entonces, nosotros, repito, particularmente en Poza Rica, en Álamo, que han salido muchas imágenes ahí, aunque evidentemente hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza”, dijo.