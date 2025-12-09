Es un camino largo, pero con amor lo hace uno

Los peregrinos adelantan visita a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre. “Es un camino largo y muy complicado, pero con amor lo hace uno”, dijo Dolores Leonor López, quien, junto a su grupo de peregrinos originarios de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, emprendió su viaje la mañana del 6 de diciembre, un recorrido que realiza desde hace diez años.

Con velas encendidas, figuras religiosas, estampas, pinturas y música, miles de peregrinos de diferentes estados de la República arriban a la Basílica de Guadalupe previo al 12 de diciembre.

Dolores Leonor López forma parte del Club de Peregrinos Descalzos, quienes iniciaron el viaje en automóvil, sin embargo, explicó que el regreso lo harán corriendo descalzos como acto de agradecimiento.

“Yo lo hago para agradecer a la virgencita; hace tiempo tuve una enfermedad y se me cumplió el milagro de recuperarme”, compartió.

Desde Tulancingo, Hidalgo, Pablo Galindo emprendió también su camino acompañado de flores, imágenes religiosas y una banda musical que animó el trayecto.

Al ingresar a la Basílica, su grupo celebró haber cumplido la meta.