Es un citatorio mal hecho, afirma Maru sobre llamado

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, señaló este día que el citatorio que le entregó la Fiscalía General de la República (FGR) el sábado pasado donde se le pide acudir a declarar el próximo miércoles en Ciudad Juárez, tiene muchas incongruencias y está mal hecho.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a ese citatorio. También decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar”, refirió Maru Campos este día tras salir de la mesa de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc.

Más tarde aseguró que se está valorando jurídicamente lo que dice o expone el citatorio.

“He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema. Lo que sí es cuidar el debido proceso y cuidar la presunción de inocencia”, añadió.

En la atención a medios en Chihuahua capital, criticó que a ella no se le respete el fuero constitucional y al senador por Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien tiene orden de aprehensión en esta entidad, fueran a rescatarlo y hasta se le vio con el también senador Enrique Inzunza en días recientes.

“Dios los hace y ellos se juntan. Los malos de un lado y los buenos de otro. En este país desgraciadamente se persigue a quienes hacen su trabajo y se protege a quien está vinculados con el narcotráfico, dígase Javier Corral, dígase Rubén Rocha, dígase Inzunza”, agregó.

Siguen las investigaciones

La mandataria estatal, señaló que se siguen las investigaciones; sin embargo, afirmó que existen sanciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos.

Por último, agradeció a los chihuahuenses y mexicanos, su apoyo y el que se hagan presentes en esta situación que enfrenta.