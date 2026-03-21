Es un “desastre” gobierno de Cuba: Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de “desastre” al gobierno de Cuba pero evitó concretar un plan cuando fue preguntado por la prensa sobre los plazos de la supuesta “toma” de Cuba que ha anunciado el presidente Donald Trump.

“Cuba es un desastre, y se debe a su gobierno comunista. No funciona. Así que hoy no tengo ninguna novedad para ustedes al respecto, salvo que esto lleva ocurriendo desde hace seis o siete años: son un desastre. La situación está peor que nunca”, expresó.

El jefe de la diplomacia estadounidense dio estas breves declaraciones a la prensa cuando salió junto a Trump de la Casa Blanca con destino a Florida.

Estados Unidos y Cuba mantienen negociaciones a raíz del bloqueo energético impuesto por Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, medida que ha agravado la crisis económica del país.

El lunes, Trump afirmó que cree que tendrá “el honor” de tomar el control de Cuba, una isla con la que, según dijo, puede hacer “lo que quiera”.

El mandatario también había asegurado recientemente que llevaría a cabo una “toma amistosa” del país, declaraciones rechazadas por La Habana.

The New York Times publicó que el gobierno de Trump habría pedido a sus interlocutores en Cuba la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio en el régimen comunista ni la salida del poder de la familia Castro, una información que fue negada por Rubio.