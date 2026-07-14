Es vinculado a proceso exdirector de Pemex

La jueza especializada de Control, Adriana Correa, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa María Felicia Jiménez Lavie, de origen cubano, y de su hijo menor de edad.

Durante la audiencia, la juzgadora desechó la imputación por violencia vicaria, al considerar que del análisis de las pruebas documentales aportadas por el Ministerio Público no se acreditó que el exfuncionario federal hubiera intentado sustraer, retener o privar de la manutención a su hijo. Por el contrario, señaló que quedó acreditado que días después de la agresión contra su pareja convivió con el menor.

María Felicia concede el perdón

El caso dio un giro relevante al inicio de la audiencia. Alrededor de las 8:35 horas, la jueza informó tanto a la Fiscalía como a la defensa sobre la recepción de un escrito firmado por la víctima, en el que concede el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, manifiesta su voluntad de no continuar con el proceso penal y solicita una medida alterna con el propósito de buscar la reconciliación y recuperar su matrimonio.

Con base en ese documento, la defensa solicitó suspender la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, la jueza determinó que el escrito carecía de valor probatorio, al tratarse de un delito que se persigue de oficio y debido a que el documento no cuenta con certificación legal que acredite la autenticidad de la firma de la víctima.

Al concluir la audiencia, a las 10:32 horas, la defensa volvió a intervenir y, con fundamento en el desechamiento del delito de violencia vicaria y en la presentación del escrito de perdón, solicitó la suspensión condicional del proceso en favor de su cliente, lo que le permitiría continuar el procedimiento en libertad.

La jueza consideró que la petición es jurídicamente viable; sin embargo, determinó que la víctima deberá comparecer personalmente para ratificar el contenido del escrito mediante el cual otorga el perdón.