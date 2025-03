Ayer miércoles subió de tono el choque entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En conferencia de prensa, el legislador morenista respondió al dirigente del tricolor, quien lo llamó “payaso” y dijo que debería estar en el manicomio.

“Águila no caza mosca”, dijo Fernández Noroña, tratando de minimizar el tema, pero luego agregó:

“Yo no sé si por manicomio, el senador Moreno piense en el comportamiento de la oposición. Entonces, no me atañe. Y si habla literal de un manicomio, yo lo único que tendría que decir es que estoy absolutamente cierto de que yo no acabaré en un manicomio, y estoy absolutamente cierto que él acabará en la cárcel”, puntualizó.

Minutos después, en entrevista de medios, Alejandro Moreno respondió:

“Noroña es un pendejo. No tiene ni conocimiento, es una aberración, es un ridículo para el Senado de la República. Y lo digo en ese lenguaje duro, soez, claro y contundente porque así nos entendemos. El pueblo de México sabe lo que queremos decir. Tristemente es una vergüenza, lo que representa para el Senado de la República.