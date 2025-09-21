Escuchar a los acusados: Ramiro López Obrador

Tras la llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano de AMLO, pidió esperar a que la FGR y la Fiscalía tabasqueña hagan su trabajo.

Sin embargo, indicó que en este asunto no es nada más la acusación, sino que “también hay que escuchar a los que son acusados”; serán las instancias que imparten justicia en este país los que se encargarán de resolver este asunto.

En entrevista con medios tras concluir la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en la capital tabasqueña, el secretario estatal evitó opinar si Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual senador por Morena, es todavía un líder válido tras las presuntas acusaciones que se le han hecho en este caso.

“Yo creo que mi impresión es que hay que esperar, porque efectivamente está iniciando el proceso. Hay que esperar a ver cómo se desenvuelve. El asunto no es nada más la acusación, también hay que escuchar a los que son acusados, y entonces serán los que imparten justicia en este país los que se van a encargar de resolver este asunto.

Como se está iniciando este proceso, y ha sido, digamos ‘mediático’ este evento, pues yo creo que hay que esperar, hay que tener calma”, dijo.

¿Los tabasqueños pueden tener confianza en la impartición de justicia en cuanto a la justicia federal?, se le preguntó.

“No, yo creo que sí. La muestra de que él ya está detenido pues ya es una muestra de que hay un cambio, porque anteriormente en mi pueblo, en Tepetitán se decía que ‘¿cuándo has visto un costal de dinero metido en la cárcel?’. Pues bueno, ya está cambiando ese asunto”.

¿Tiene que cantar Hernán todo lo que sabe?, se le insistió. “Hay que esperar, hay que esperar el proceso”, dijo.

¿Adán Augusto es un líder válido todavía por estas vinculaciones que se han hecho?, se le preguntó.