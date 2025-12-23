Escuela Judicial Electoral capacita a ciudadanos

La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha capacitado a más de 650 mil personas en temas de derecho electoral y democracia desde 2018, a través de sus programas formativos, cursos en línea, actividades presenciales, conferencias y esfuerzos de divulgación.

Esta cifra refleja el compromiso institucional de la EJE en la democratización del conocimiento relacionado con la justicia electoral. La mayoría de las personas beneficiadas son externas, lo que posiciona a la EJE como la institución pública y gratuita con mayor impacto en la formación en temas electorales en el país.

Por medio de un comunicado, compartió que uno de los proyectos destacados del EJE es la colaboración con diversas instituciones de educación superior del país. A través de la iniciativa Cátedras del Tribunal Electoral, más de 8 mil 500 jóvenes, estudiantes de licenciatura y maestría tienen la oportunidad de aprender sobre derechos político-electorales, autoridades electorales, el proceso electoral mexicano y el sistema de medios de impugnación en materia electoral.