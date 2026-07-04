Especialista advierte crisis alimentaria

La crisis que enfrenta Venezuela podría agravarse de manera significativa si no se atienden de manera inmediata los daños a su infraestructura y a los servicios esenciales tras los sismos del 24 y 25 de junio, advirtió el doctor Mauricio Hernández, colaborador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana y coordinador del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC).

Expuso que cuando colapsan sistemas como el suministro eléctrico, el acceso al agua potable, las vías de comunicación o la infraestructura sanitaria, también se pone en riesgo el funcionamiento de toda la cadena alimentaria. La producción, conservación, transporte y distribución de alimentos se vuelven más difíciles, mientras que las familias enfrentan mayores obstáculos para acceder a productos básicos.