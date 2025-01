A poco más de un año de la realización del Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX), se espera la llegada de cinco millones de turistas, reveló la plataforma digital de alojamiento Airbnb.

Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de la plataforma, puntualizó que la cifra de visitantes corresponde a estimaciones hechas por la Secretaría de Turismo (Sectur).

En este sentido, el directivo alertó que la infraestructura hotelera para atender la demanda de turistas que conlleva dicho evento deportivo es insuficiente y la capital del país no cuenta con la capacidad para albergar a tantos extranjeros.

Por ello, Colín resaltó que debido a que la CDMX no cuenta con el espacio necesario para arropar a todos los turistas nacionales e internacionales que vendrán a la máxima justa deportiva del fútbol, buscarán que los visitantes no solo se hospeden en la zona cercana al Estadio Azteca, si no que también se dispersen por otras zonas consideradas no turísticas como Xochimilco, Tlalpan o incluso la Magdalena Contreras.

“Necesitamos más capacidad de alojamiento, es un hecho... se espera un número importante de viajeros, según la Secretaría de Turismo se esperan cinco millones y al día de hoy no hay esa capacidad”, afirmó.