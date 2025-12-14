Esperanza en comerciantes que Virgen aumente ventas

Con 45 años de tejer sombreros a mano, don Julián Melesio Martínez ve con esperanza la instalación de la Virgen monumental en El Chorrito, para que se incremente el turismo religioso y aumente la derrama económica en la región.

“Tengo 45 años viniendo aquí, yo hago los sombreros, yo tejo a mano. En las últimas semanas comenzó a venir más gente y esperamos que así siga, para que crezcan nuestras ventas”, expresó.

Así como él, los habitantes, comerciantes y artesanos del pintoresco pueblo coinciden que la Virgen de la Misericordia será fundamental para mejorar la economía de la región.

El Chorrito es un pequeño pueblo que se ubica unos 100 kilómetros al norte de Ciudad Victoria, enclavado en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Hidalgo.

La fama del lugar se remonta al año 1939 cuando las autoridades eclesiásticas mandaron esculpir una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual ya era venerada y conocida como la Virgen de la Gota de Agua.

A partir de entonces, la veneración de la Virgen del Chorrito creció y su nombre se le debe a una cascada natural que recibe a los visitantes en la entrada del pueblo.