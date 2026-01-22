Esperará PVEM iniciativa para dar propuesta

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, afirmó que hasta que el Gobierno Federal le presente el proyecto formal de reforma electoral habrá un debate interno entre los miembros de ese instituto político sobre su contenido y, posteriormente, entregarán a la Comisión Presidencial sus puntos de vista y consideraciones.

En declaraciones, el líder parlamentario puntualizó que su partido trabaja ya en una propuesta propia de reforma electoral, que es su momento presentará ante el titular de la comisión, Pablo Gómez Álvarez.

Manuel Velasco reiteró que el PVEM está dispuesto a mantener el diálogo para llegar a los acuerdos que sean benéficos para el país.

Por su parte, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, después de las reuniones de la dirigencia de ese partido en Gobernación y las declaraciones de la presidenta Sheimbaum, dijo que “se ve poca voluntad para que vean y reconozcan lo que nosotros necesitamos para transitar”.

Asimismo, manifestó cautela respecto al supuesto plan B de reforma electoral que estaría planteando Morena para no eliminar o disminuir la figura de senadores y diputados plurinominales.

PT no condicionará sus votos

Así también, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado dijo que no se pueden condicionar los votos del PT para aprobar la reforma electoral, como advirtió el diputado Reginaldo Sandoval.

La senadora petista contravino lo que declaró su compañero de partido, y coordinador del PT en la Cámara de Diputados, el pasado 15 de enero, cuando dijo: “somos 500 diputados en esta Cámara. Para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, ¿cuántos tiene Morena? 253. ¿Faltan? Sí, faltan. Si se suma el Partido Verde, no da, si se suma PT, no da”.

Por lo anterior, Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, afirmó que Morena y sus aliados buscan distraer la atención del verdadero objetivo de la reforma electoral, que es controlar al INE y las elecciones, con el debate de la posible desaparición o disminución de los legisladores plurinominales.

Dijo que la propuesta del PAN es corregir el método para asignar las curules plurinominales, y así evitar la sobre representación de los partidos políticos en el Congreso de la Unión.