El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, confirmó su renuncia a la coordinación y al partido porque —aseguró— ya no cree en el liderazgo de Jesús Zambrano, a quien además acusó de no respetar los acuerdos firmados en los que la candidatura por la Ciudad de México sería competida a través de un método democrático.

“La verdadera causa por la que dejo la coordinación es porque el propio Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución es imposible, así lo ha dicho, y por ello lo mejor es retirarme, y renuncio al partido porque Zambrano me pidió pelear por la candidatura, me pidió retirarme de varias encomiendas, pero no cumplió a la palabra empeñada de que habría un método. Me voy porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano”, declaró.

Sin el apoyo, no es nada: Zambrano

Por su lado, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la renuncia de Luis Espinoza Cházaro al partido del sol azteca no representa un golpe sustancial al instituto político que dirige, asegurando que —incluso— la salida de Silvano Aureoles no toca nada esencial del PRD.