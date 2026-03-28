Esposa de César Duarte tiene dos causas penales

Luego de que se diera a conocer sobre la detención en Estados Unidos de Bertha G. F., esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se informó que la afectada cuenta con dos causas penales pendientes en el estado de Chihuahua, una sería por robo y otra por peculado.

César Jáuregui Moreno, fiscal general en Chihuahua, afirmó este viernes que ya fueron notificados por la Fiscalía General de la República (FGR) acerca de la detención de Bertha G. F. en la ciudad de El Paso, Texas, esto con la intención de que se informara si tenía causas pendientes.

Al respecto, señaló que se respondió afirmativamente, por lo que inmediatamente se acompañó la solicitud para los trámites migratorios correspondientes.

“Cuando nos emiten ese comunicado, nos piden también información sobre si en Chihuahua tenía ella órdenes de aprehensión o causas pendientes. Y lo que nosotros hicimos fue contestarle a FGR que sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí, con órdenes de aprehensión”, aseguró Jáuregui Moreno.

De acuerdo con lo que dio a conocer, se está trabajando con la instancia federal en lo conducente a los trámites que se realicen con autoridades norteamericanas.

Informó también que una de las carpetas de investigación está relacionada con un robo, mientras que la otra por peculado agravado, iniciadas ambas en la administración estatal anterior y a las cuales se les ha dado puntual seguimiento, sin embargo, no proporcionó detalles en respeto al debido proceso.

Precisó también que será un juez norteamericano quien decida el estatus migratorio, por lo que pidió no adelantarse a los acontecimientos y esperar a que se resuelvan los plazos de cada una de las situaciones en torno a la detención de esta persona.