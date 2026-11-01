Está detenida Gómez Mont en el Centro de Transición

La expresentadora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, está detenida en el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés), en Florida, de acuerdo con el registro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Delitos

La información fue revelada un día después de que Gómez Mont fue detenida, tras cinco años prófuga de la justicia, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

Se trata de un centro administrado por la empresa privada The GEO Group, bajo la supervisión y un contrato con el ICE por unos 20 millones de dólares anuales.

¿Cómo es el centro donde está detenida?

Consta de un edificio de dos pisos diseñado y construido, según GEO Group, “para integrarse en el entorno de la comunidad y para brindar privacidad, separación por género y un espacio de apoyo completo para los residentes y el personal”.

Las instalaciones cuentan con un área de cocina, una clínica médica ampliada y áreas destinadas a salas de audiencia, así como un edificio de oficinas.

Tiene capacidad para 600 detenidos al mismo tiempo.