Está dispuesto Putin a recibir a Zelenski

El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a recibir a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, en Rusia para poner fin al conflicto, pero no en la localidad de Kostiantynivka, sino en Moscú, ya que es la capital.

Así lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en respuesta al desafío del presidente ucraniano, quien se mostró dispuesto a reunirse con el presidente ruso en Kostiantynivka si, como afirma Moscú, ese estratégico bastión en la región ucraniana de Donetsk fue conquistado por las tropas rusas.

En efecto, el Kremlin anunció que la ciudad ucrania de Kostiantinivka, en la provincia oriental de Donetsk, cayó bajo el control de sus tropas.

“Si, de esta forma, el señor Zelenski expresa su voluntad de venir a Rusia, le damos la bienvenida”, declaró Peskov, según informaron los medios rusos.

“Pero queremos recordar que Putin manifestó su disposición a recibirlo en Moscú. Al fin y al cabo, la capital de Rusia es Moscú, no Kostiantynivka. Así que puede venir a Moscú en cuanto esté preparado para tomar decisiones importantes y responsables”.

“Y el régimen de Kiev sabe perfectamente cuáles son esas decisiones”, añadió el portavoz de Putin.