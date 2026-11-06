Esta mafia electoral no surgió con Taddei

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que —de acuerdo con una investigación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con fuentes abiertas— el grupo empresarial que componen los hermanos Hernández Casillas forma parte de una red de colusión de compras electorales que nació hace 27 años, se consolidó durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE) y está vinculada al partido político Somos; por ello, señaló que lo primordial es que se investigue y que se transparente la adquisición de paquetería electoral.

“¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE. Pero, además, el propio Lorenzo Córdova ya lo reconoció en tres entrevistas que ha dado en días recientes y entonces dice: ‘se contrataban con los organismos electorales estatales’. Pues sí, pero ¿quién da los lineamientos de contratación? ¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989? Y se fortalecen en la época del Consejo General del INE presidido por Lorenzo Córdova.

Así también, presume que la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, involucrados en un escándalo de corrupción, no han escapado y siguen en México. Además, se descartó que el llamado “clan Taddei” “lave” dinero para grupos criminales.

Prepara decreto para fortalecer Talleres Gráficos

Por lo anterior, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México y con el que se busca la incorporación de instituciones académicas como la UNAM, el IPN y la UAM en el Consejo de Administración.

Sheinbaum Pardo explicó que “nosotros vamos a presentar la próxima semana un decreto para fortalecer Talleres Gráficos, sus equipos, su gobierno, su gobernanza”.

En ese sentido, detalló que Talleres Gráficos de México, desde antes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “tiene un Consejo de Administración donde sólo está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Anticorrupción y Hacienda”.

No descarta recorte al presupuesto para 2027

Además, aseguró que, en medio de los escándalos de corrupción en el INE, se pueden hacer “ahorros” en el presupuesto del instituto para el 2027.

“Es atribución del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados particularmente, reducir el presupuesto del INE y llevarlo a un rango coherente con lo que fue en el 24, 25 y 26 y ahora con todo lo que sabemos muy probablemente se puedan hacer ahorros dentro del INE”, explicó la mandataria.

También, recordó que Guadalupe Taddei Zavala planteó un presupuesto de 47 mil millones de pesos para 2027 con el que el gobierno no estuvo de acuerdo y se lo hicieron saber a través de la Secretaría de Gobernación.

Redadas de migrantes influyeron en el voto latino

En otro tema, la presidenta consideró que las redadas a migrantes, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ordenadas por Donald Trump, fueron un factor para que mexicanos votaran por el Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos que se realizaron el martes pasado.

Reiteró que “es muy probable” que mexicanos en Estados Unidos votaran por los demócratas luego de diversas redadas a migrantes avaladas por el Partido Republicano.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum buscará reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de que este confirme su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará el 18 y 19 de noviembre en China.