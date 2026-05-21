Está Rocha en Sinaloa; no tiene escolta federal

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está en dicha entidad y no cuenta con escolta federal, más bien estatal.

En conferencia de prensa, en la cual detalló la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión a comerciantes, productores y transportistas, García Harfuch detalló que la localización del mandatario estatal “no ha sido reservada”.

Agregó que desde el comienzo de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el combate a la delincuencia organizada ha sido “claro y contundente”.

“Uno de los ejes es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del estado mexicano, la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y las entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, en una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga”, declaró.

Acusación

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzunza, y a otros siete funcionarios por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

El 15 de mayo, se informó acerca de las detenciones de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública sinaloense, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en Estados Unidos.

Detención de alcalde de Atlatlahucan

Así también, dio detalles este miércoles acerca de la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión.

Explicó que se habían registrado extorsiones a comerciantes, productores y transportistas por el crimen organizado en Cuautla y municipios de la región oriente.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, dijo que, a partir de denuncias ciudadanas, cierres de negocios y exigencias de pagos ilegales, comenzaron labores de investigación de campo y gabinete.

Como parte de estas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios de Morelos y un domicilio en Querétaro, y de aprehensión por crimen organizado, extorsión, narcotráfico y tráfico de armas de fuego contra funcionarios y exfuncionarios. Los detenidos son: Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla, Pablo Adrián “N”, empresario y oficial mayor de Cuautla, Jonathan “N”, tesorero de Cuautla y Arisbel Rubí “N”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

Agregó que continúa la búsqueda del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián.