Establecen fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordó las fechas para la comparecencia de secretarios de Estado ante el pleno y en comisiones, con motivo de la Glosa del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abrirá las comparecencias ante el pleno el próximo 30 de septiembre.

Al día siguiente, al titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

La siguiente semana comparecerá el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el 8 de octubre, y una semana después, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El 22 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Ariadna Montiel, de la Secretaría de Bienestar, acudirá el 29. La fecha de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aún está pendiente de definir; los titulares de la Marina y la Defensa Nacional no fueron incluidos.