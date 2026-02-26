Estadio La Corregidora, un búnker

Después de los hechos de violencia que azotaron al país el fin de semana pasado con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el Gobierno de Querétaro en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol se encargaron de convertir el estadio La Corregidora en un búnker de seguridad para el partido amistoso entre el Tri y su similar de Islandia.

En un operativo policial que comenzó nueve horas antes de que empezara el encuentro, se conformaron seis anillos de vigilancia y control para garantizar la seguridad de los equipos y aficionados que se den cita al hogar de los Gallos Blancos, donde México será local.

Este operativo lo conforman elementos del ámbito federal, estatal y municipal, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional; la Policía Estatal, y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Rinden homenaje a las Fuerzas Armadas

Antes del silbatazo inicial, las Fuerzas Armadas recibieron un sentido homenaje por el fallecimiento de 25 elementos que entregaron su vida en la misión de derrocar al narcotraficante más buscado: “El Mencho”.