Estados afectados por frente frío 14

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este viernes, sábado y domingo prevalecerá un canal de baja presión que, en interacción con otros sistemas meteorológicos, ocasionará lluvias intensas a torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

Adicionalmente, reportó que el ingreso de humedad favorecerá lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

El número 14

Además, informó que en esos días un nuevo frente frío 14 ingresará al noroeste del país, asociado con otros sistemas meteorológicos, lo que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y descenso de temperatura en Baja California.

En ese sentido, la dependencia recomendó a la población que en caso de lluvia intensa evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.