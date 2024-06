Estados que serán afectados por las ondas tropicales

El primer ciclón tropical de la temporada 2024 en el océano Atlántico fue la tormenta Alberto, la cual hizo contacto con tierra la semana pasada en Tamaulipas. Este fenómeno provocó lluvias torrenciales y vientos muy intensos en prácticamente todo el país. Para los días próximos no se espera la formación de otro ciclón en la región, lo cual es una buena noticia. No obstante, esto no implica que las intensas precipitaciones vayan a disminuir en México.

Para el 24 de junio, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias en todo México. Este fenómeno se atribuye a la presencia de canales de baja presión en las sierras Madre Occidental y Oriental, así como al ingreso de humedad desde los océanos Pacífico y Atlántico. Además, una vaguada monzónica se aproxima al sureste del país y se espera que interactúe con la onda tropical 4 de la temporada.

Dónde será la próxima onda tropical en México

Según el pronóstico de Conagua, esta semana es probable que llueva en todo el país debido a varios fenómenos atmosféricos. Especifican que desde el domingo 23 hasta el 25 de junio serán los días con las precipitaciones más intensas. En Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz se esperan lluvias intensas con acumulados puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros. En Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican lluvias muy fuertes con acumulados puntuales intensos de 75 a 150 milímetros.

Lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala. Intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros: Baja California y Baja California Sur.

Esto es lo que dice la Conagua sobre tormenta tropical Beryl

Hasta el domingo 23 de junio, la tormenta tropical Beryl no se ha formado, ya que no ha surgido ninguna nueva tormenta en México después de Alberto. Según Conagua, actualmente solo hay una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en las costas de Tamaulipas, aproximadamente a 30 kilómetros de la localidad de La Pesca. La probabilidad de que esta zona evolucione a tormenta tropical es del 10 por ciento, lo que indica una posibilidad baja.

Sin subir niveles de presas de Hidalgo; aún con lluvias

En el inicio de la temporada de lluvias en la entidad y tras el paso del ciclón Alberto, las condiciones de las presas no han mejorado; por el contrario, disminuyeron en 3.21 por ciento en su almacenamiento global.

De acuerdo con el reporte diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se destacó que en la entidad las cinco presas que administra mantienen niveles bajos desde el inicio de junio, cuando se registró la última ola de calor. En promedio de nivel de las presas, el 1 de junio fue de 27.19 y para este 24 de junio, Día de San Juan, se reportó el nivel global de 23.98 por ciento de almacenamiento.

La presa Vicente Aguirre, conocida como Golondrinas, fue la que menor nivel tiene, 1.9 por ciento, aunque con respecto al 1 de junio el nivel era de apenas el 0.6 por ciento, es decir, aumentó en 1.3. En el caso de la presa Rojo Gómez se ubica con el 27.7; y ambas irrigan en distrito 100 Alfajayucan, en donde los productores están a la espera de poder sembrar en este inicio de verano.

En promedio, los cuerpos de agua con mejor nivel son las presas, Taxhimay con el 50.9 por ciento de su volumen de almacenamiento, pero el 01 de junio se encontraban con el 57 por ciento; es decir bajó el nivel en lugar de subir.