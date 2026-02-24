Estados retoman actividades

Tras hechos de violencia registrados el domingo por la la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mecho”, diversos estados del país reportaron disminución de actos ilícitos y un lento pero seguro regreso de actividades afectadas por la delincuencia.

Sinaloa

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, reveló que mantuvo conexión permanente con el comandante de la Tercera Región Militar, general Héctor Ávila Alcocer, sobre el operativo “Escudo” que se puso en práctica el domingo pasado, derivado de los bloqueos registrados en Escuinapa y Mazatlán.

Guanajuato

Un total de 48 personas fueron detenidas por ataques a establecimientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en el estado de Guanajuato, en tanto que tiendas de la cadena Oxxo, Bara y Aurrera permanecieron cerradas en diversos rumbos. En total, se registraron 75 hechos incendiarios en 23 municipios.

Colima

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno señaló que “hay tranquilidad, estabilidad, orden y se pueden retomar las actividades con normalidad”.

Veracruz

Cuatro personas que participaban en los bloqueos carreteros fueron detenidas en Veracruz.

“De los 70 detenidos, cuatro son de Veracruz. Estas personas estaban haciendo actos de violencia (…) cuatro detenidos en la zona norte”, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya detalló que fueron 36 los hechos delictivos del domingo, referentes a bloqueos de vías de comunicación, de los cuales nueve están relacionados con bloqueos con autotransporte, y en cinco de ellos se prendió fuego a los vehículos.

Afirmó que el Gobierno de Tamaulipas, junto con las fuerzas federales, actuó de manera inmediata, profesional y coordinada.

Baja California

Durante la jornada violenta que se registró el domingo pasado, se reportaron un total de 29 incidentes en Baja California, entre vehículos y negocios incendiados, incluyendo una sucursal de Bienestar, además de bloqueos parciales de carretera, los cuales resultaron en la detención de 25 personas.

De acuerdo con la actualización de los hechos, el último reporte violento ocurrió a la 1:05 horas y consistió en la quema de un vehículo, informó la gobernadora Marina del Pilar.