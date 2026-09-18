Estados siguen reprobados en transparencia fiscal

Debido a la información deficiente, escasa y/o desordenada, los estados una vez más reprobaron en materia de transparencia fiscal.

Así lo refleja el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Inflación Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2026, elaborado por Aregional, cuyo promedio nacional resultó de 59.38 puntos.

Cayó por debajo de los 60 puntos en comparación con 2025, con lo cual perdió 1.94 puntos.

De acuerdo con Cutberto Anduaga, director de la consultoría, la información pública se ha devaluado, es decir que ha tenido “una pérdida de valor porque no conocen sus responsabilidades y las sanciones que se les aplican por no cumplir”.

En conferencia de prensa afirmó que no existe una homologación de la información de datos ni de informes, lo que complica la comparación pese a la existencia de herramientas como la minería de datos.

“El panorama es sombrío porque no hay interés ni acciones”, señaló.

Al presentar el reporte actualizado, abundó que los gobiernos estatales solo se limitan a enviar información a los congresos y se olvidan de tenerla disponible en sus portales.

Estados más opacos en transparencia

La lista de los estados más opacos, ya que están por debajo del promedio nacional, la encabeza Aguascalientes con 34.12 puntos.

Guerrero tampoco es altamente transparente con una calificación de 35.30 puntos.

De igual manera, Nayarit con 37.81; Oaxaca, 38.23; Sonora, 39.40 y Coahuila con una evaluación de 41.61 de calificación.

CDMX, Nuevo León y Jalisco

Llama la atención que la Ciudad de México está reprobada al ocupar el lugar 25 del ranking con un ITDIF de 45.95.

Es decir que está por debajo de Nuevo León, que sacó una puntuación de 73.10, aunque retrocedió dos lugares, y de Jalisco, que está en segundo lugar de los más transparentes con una calificación de 93.55 unidades por tener mejor calidad de su información.