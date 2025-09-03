Estados Unidos ataca en el Caribe: deja 11 muertos

El mandatario posteó en Truth Social que “esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas”.

El estadounidense Donald Trump afirmó que el ataque militar de Estados Unidos en el Caribe fue contra la pandilla Tren de Aragua de Venezuela y mató a 11, en un mensaje en Truth Social en el que difundió un video del hecho.

Terroristas, dice Trump

Añadió que fueron “identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”. Detalló que el Tren de Aragua “es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.