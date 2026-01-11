Estados Unidos dice adiós a productos ultra procesados

Con el objetivo de combatir enfermedades como la obesidad en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump acaparó los reflectores al lanzar un nuevo esquema en la pirámide alimenticia en la que se rechaza el consumo de productos ultra procesados.

Esta medida busca mejorar la esperanza de vida de las personas, pues aseguran que el 50 % de los estadounidenses está diagnosticado con diabetes o prediabetes y, el 75 % de los adultos padecen enfermedades crónicas.

La nueva pirámide es una guía sencilla diseñada para ayudar a los estadounidenses a consumir alimentos reales e integrales de forma consistente, priorizando la comida rica en nutrientes y reduciendo la dependencia a los productos ultra procesados, con ayuda de la ciencia nutricional para promover la salud diaria.

Su formato es una pirámide invertida con igualdad de entre el grupo de proteínas, lácteos y grasas saludables, por el otro lado muestra una cantidad equivalente de frutas y verduras; al final del esquema se aprecia una pequeña parte de granos integrales.

Cada comida debe priorizar proteínas de alta calidad y ricas en nutrientes, tanto de origen animal como vegetal, acompañadas de grasas saludables provenientes de alimentos integrales como huevos, mariscos, carnes, lácteos enteros, frutos secos, semillas, aceitunas y aguacates.

Frutas y verduras

Este programa busca priorizar el consumo de verduras y frutas, ya que son esenciales para una nutrición completa por los nutrientes naturales sin ser procesadas

Otro de los cambios significativos viene en el último grupo, donde se recomienda el consumo de cereales integrales ricos en fibra sobre los carbohidratos refinados y altamente procesados.