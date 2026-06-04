Estados Unidos investiga a dos gobernadores más

El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo, de acuerdo con “Los Angeles Times”.

Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.

Una investigación de “Los Angeles Times” y “Puente News Collaborative” señala que la acción contra los gobernadores en funciones, amenaza con debilitar a Morena, partido gobernante de México, y tensar aún más la relación entre ambos países.

Visa fue cancelada

Según fuentes relacionadas con el caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, la visa del gobernador de Sonora Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado y Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mientras que la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible, según fuentes cercanas al caso, quienes indicaron que Villarreal también cuenta con la libertad condicional por beneficio público significativo.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal rechazaron los señalamientos del artículo publicado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum.