Vuelos en diversos aeropuertos de Estados Unidos (EUA) fueron suspendidos por “circunstancias extraordinarias”, informa la Administración Federal de Aviación (FFA por sus siglas en inglés).

La FAA de EUA ordenó durante el día de ayer viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Sean declaró que existe una problemática que afecta a los centros regionales de control de tráfico aéreo que dirigen los vuelos entre aeropuertos de todo el país. Añadió que técnicos de la FAA están investigando el caso.

Última interrupción fue en 2001

Esta es la primera interrupción de operaciones en tierra a nivel nacional desde enero de 2023, cuando falló un sistema informático clave de la FAA. La última vez que se produjo una interrupción fue tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

EUA cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45 mil vuelos diarios y presta servicio a unos 2.9 millones de pasajeros de aerolíneas.

El secretario de transporte del país extranjero, Sean Duffy, añadió que la paralización de las operaciones en tierra se produjo después de la “inestabilidad de nuestro radar y nuestras comunicaciones en nuestros centros, en nuestros Tracon’s en todo el país”.

Tracon son las siglas de Terminal Radar Approach Control (Control de Aproximación por Radar Terminal) y es un centro de control de tráfico aéreo.

Hardware viejo, responsable de suspensión

El secretario de transporte, Sean Duffy, declaró que esto es una emergencia. Añadió que un “hardware viejo” es el responsable de la suspensión de vuelos en EUA. “Lo que tenemos es un sistema de control de tráfico aéreo increíblemente antiguo”, detalló. Mencionó que el presidente Donald Trump, “y yo hemos estado hablando de esto durante los últimos dos años”, por lo que urgió al Congreso que les den “el dinero para arreglar el sistema”.

Duffy ha pedido al Congreso norteamericano 30 mil 100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo de EUA.

Las afectaciones, que van de entre llegadas y salidas, ha impactado a un promedio de 13 mil 897 pasajeros registrados.

De acuerdo con el reporte preliminar de ASUR, 52 vuelos estaban pendientes de salir de Cancún hacia destinos de EUA y Canadá, con 10 mil 924 pasajeros.

Otros 14 despegues procedentes de esos países estaban pendientes de llegar, con 2 mil 973 pasajeros.

Del total de vuelos de salida, 36 tenían como destino ciudades estadounidenses y 16 ciudades canadienses.

Entre los destinos de EUA se encontraban Atlanta, Orlando, Nueva York, Miami, Dallas, Houston, Chicago, Los Ángeles y Denver; mientras que entre los destinos canadienses figuraban Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton y Calgary.

En cuanto a las llegadas, cinco vuelos procedían de EUA y nueve de Canadá.

Las aerolíneas afectadas son American Airlines, Delta, United Airlines, Southwest, JetBlue, Frontier, Air Canada, WestJet, Porter Airlines y Air Transat.