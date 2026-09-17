Estados Unidos liga a mexicano con un cártel

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un mexicano de estar ligado al Cártel del Golfo, además de que se le imputaron cargos por presuntamente ayudar a una organización terrorista.

José Flores-Flores, de Reynosa, Tamaulipas, de 21 años, “presuntamente, prestó servicios que incluían personal, protección y vigilancia regional, contravigilancia policial y eliminación de restos humanos”.

En la acusación se detalla que “recibía nombres o fotografías de personas que iban a ser secuestradas. Presuntamente, secuestraba a esas personas y las entregaba a miembros de alto rango del cártel”.

Según la acusación, “Flores-Flores descuartizó al menos a dos víctimas en las afueras de Reynosa después de que estas tuvieran problemas con el Cártel del Golfo”.

Se añade que “trabajaba de noche vigilando un sector asignado en Reynosa. También realizaba labores de contravigilancia contra las fuerzas militares y policiales mexicanas”.

Según la acusación, “fue miembro activo del Cártel del Golfo durante más de un año”.