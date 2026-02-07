Estados Unidos llama a negociación tripartita: Rubio

Estados Unidos instó a una negociación tripartita con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el New Start, un importante tratado nuclear con Moscú.

China ya ha rechazado públicamente sumarse a las negociaciones de desarme “en esta etapa”, mientras que Rusia sugirió que también deberían incluirse otros Estados con armas nucleares como el Reino Unido y Francia.

“El control de armas ya no puede ser un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia”, escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un ensayo en línea.

“Otros países tienen la responsabilidad de ayudar a garantizar la estabilidad estratégica, y ninguno más que China”, afirmó.

Thomas DiNanno, subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas, presentó un nuevo plan en la Conferencia de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que acusa al tratado New Start, que expiró el jueves, de tener “defectos fundamentales”.

El viernes DiNanno dijo que “las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y los fallos en el diseño y la aplicación de Nuevo Start dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada”.

La expiración del New Start, que limitaba a Estados Unidos y Rusia a desplegar mil 550 ojivas nucleares cada uno, deja al mundo sin un tratado sobre las armas más destructivas del planeta, lo que ha desatado temores de una nueva carrera armamentística.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptó una propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener durante otro año las restricciones del New Start, y el jueves pidió “un tratado nuevo, mejorado y modernizado”.

Rubio apuntó que Estados Unidos “negociará desde una posición de fuerza”.