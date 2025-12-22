Estalla puesto en bazar y deja dos fallecidas

Dos mujeres muertas, víctimas de la explosión registrada en un puesto de comida del Bazar Navideño instalado en el jardín municipal de Teoloyucan, confirmó el presidente municipal, Luis Domingo Zenteno Santaella.

A través de sus redes sociales, el alcalde informó el fallecimiento de Sonia Méndez Meléndez y Orlanda Palacios López, quienes resultaron gravemente lesionadas durante el incidente ocurrido el 20 de diciembre.

De acuerdo con información oficial, la explosión se originó en un puesto de alimentos y dejó un saldo preliminar de 11 personas lesionadas.

Cuatro de ellas fueron atendidas en el Hospital Central del DIF municipal, mientras que el resto trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, ubicado en Lomas Verdes, Naucalpan.

Las autoridades municipales informaron que se mantiene el seguimiento médico de las personas afectadas y la atención a sus familiares.

Como medida preventiva, el Gobierno municipal de Teoloyucan suspendió la autorización de puestos de comida que utilicen tanques de gas o material inflamable dentro del jardín municipal, hasta nuevo aviso, para priorizar la seguridad de la ciudadanía.