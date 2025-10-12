Estallan entre Afganistán y Paquistán enfrentamientos

Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera con Paquistán, tras varios días de crecientes tensiones, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Según Paquistán, el objetivo del ataque era forzar el cruce de formaciones presuntamente kwarij (insurgentes del Tehreek-e-Taliban o talibanes paquistaníes) hacia territorio paquistaní.

El Ejército de Paquistán reaccionó con rapidez y con contundencia, provocando la muerte de decenas de soldados afganos y presuntos insurgentes khwarij, según Islamabad.

“Esta agresión por parte de Afganistán se produce en un momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, se encuentra de visita en la India”.

Los combates continúan aunque las fuerzas afganas se han replegado de muchas áreas, según Islamabad.