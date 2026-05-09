Estallan madres y padres por recorte escolar

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026 desató molestia e incertidumbre entre madres y padres de familia, quienes aseguran que el recorte “les dio en la torre” tanto en lo educativo como en la organización diaria de millones de hogares.

Comerciantes, amas de casa, trabajadores y docentes coincidieron en que quitar prácticamente un mes de clases agravará la crisis de aprendizaje que ya arrastran las escuelas públicas desde la pandemia.

Delgado reitera fin anticipado; fecha de regreso está en revisión

Por lo anterior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 acabará de manera anticipada el próximo 5 de junio debido a las altas temperaturas, las cuales ya afectan a diferentes entidades del país, y por el impacto logístico que tendrá la celebración del Mundial de Futbol 2026 en México.

Durante una gira en Hermosillo, Sonora, el titular de la Secretaría de Educación Público (SEP) reconoció que dicho ajuste aún está bajo revisión, de modo específico en lo relacionado con la fecha de regreso a clases, ante las preocupaciones por un posible rezago educativo.

La propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar ha generado críticas de organizaciones educativas, académicos, y colectivos de madres y padres de familia.

El dirigente de la Sección 34 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, acusó a las autoridades educativas federales y estatales de intentar desactivar el paro nacional indefinido que prepara el magisterio disidente.

Sección 22 del SNTE rechaza decisión

Así también, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Oaxaca aseguró que adelantar para el próximo 5 de junio el cierre del ciclo escolar deja en evidencia que para el gobierno federal pesan más los intereses económicos, comerciales y mediáticos que las verdaderas necesidades de la educación pública.

Coparmex se pronuncia

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es una decisión poco pertinente e improvisada el planteamiento de terminar el ciclo escolar el próximo 5 de junio, porque ello provocará mayor rezago educativo, que se sumará al que ocasionó la pandemia.

Sobre todo porque los resultados de la prueba PISA 2022 colocaron a México en el lugar 35 de 37 naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, además de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el rezago educativo afecta al 19.4 % de la población y mantiene una tendencia creciente desde 2016.