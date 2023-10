Estamos a favor de la paz, no queremos la guerra

Ante el conflicto israelí-palestino, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que México está a favor de la paz, y anunció que después de que el Ejército mexicano enviara un avión este lunes para regresar a mexicanos en Israel, por la tarde se envió otro.

“Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exteriores (...) No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de octubre en Palacio Nacional.

Además, demandó que de manera urgente la ONU convoque a todos los países para hallar una salida pacífica al conflicto armado entre Israel y Palestina que ha cobrado miles de vidas.

Enviará nota diplomática a EE. UU.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por la actitud hostil del gobernador de Texas, Greg Abbott, por obstaculizar el flujo comercial en la frontera.

“Están poniendo retenes del lado estadounidense para que no haya un tránsito fluido, para que no haya mercancías, están obstruyendo en las aduanas el libre tránsito de mercancías con medidas del gobierno de Texas. Ya está haciéndose una nota diplomática en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones, que perjudican la actividad económica y el tránsito normal de las personas”.

Héctor Vasconcelos como embajador para la ONU

Por otra parte, López Obrador anunció que propondrá al Senado que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Héctor Vasconcelos, sea el nuevo embajador de México ante la ONU tras la salida del cargo de Juan Ramón de la Fuente.

“En su momento será propuesto el senador Héctor Vasconcelos, es una gente muy preparada, tiene doctorado en Harvard”, dijo López Obrador.

Y luego de que anunciara que había cancelado su viaje a San Francisco por un diferendo con Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí irá para encontrarse con el mandatario estadounidense, Joe Biden, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Recordó que replanteó su decisión y optó asistir el 14 y 15 de noviembre por la relación económica-comercial.