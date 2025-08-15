Estamos en proceso de recuperar la visa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que mantiene comunicación y coordinación con el gobierno de Estados Unidos, luego del retiro de su visa y ante el nuevo aviso que emitió ese país para no visitar el territorio bajacaliforniano por la violencia que registra.

Entrevistada tras asistir al informe del senador Gerardo Fernández Noroña, la mandataria estatal subrayó que seguirá desempeñando sus funciones con transparencia y rectitud.

“Ahí estamos, ahí estamos, con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, y vamos a seguir trabajando siempre con la frente en alto y la conciencia bien tranquila”, expresó.

“Seguimos trabajando con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, con mucho respeto siempre, y pues muy tranquila, trabajando y continuando con el trabajo de la transformación”, recalcó.

-¿Recuperó la visa?, se le preguntó.

-Estamos en ese proceso, tratando de recuperarla, respondió.

-¿Qué le han dicho, por qué se la quitaron?

-Pues hay temas administrativos y hay mucho respeto a la soberanía de ese país, pero seguimos con mucha coordinación.