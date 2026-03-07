Estamos juntos trabajando por la paz en Jalisco

Desde Zapopan, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en Jalisco el trabajo coordinado con el gobierno del estado para garantizar la paz y la seguridad logró una reducción de 47 por ciento en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo enero de 2026 el más bajo desde 2015.

“Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido desde el principio del gobierno y en particular en las últimas semanas. Ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto. Y estamos aquí, no solo como hemos visitado distintos estados de la República, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Señaló que además en la entidad se prioriza la atención a las causas, por ello se construirán nuevos planteles de bachillerato y se dará un mayor impulso al deporte con la creación de centros comunitarios “México Imparable”.

Sheinbaum espera confirmaciones de jefes de Estado al Mundial

En otro tema, la mandataria mexicana indicó que su gobierno está a la espera de las confirmaciones que hagan los jefes y jefas de Estado de su asistencia a la inauguración de la Copa FIFA 2026.

Sheinbaum Pardo pidió no adelantar los nombres “para que nadie se sienta”.

“Todavía estamos recibiendo confirmaciones, tanto a la FIFA como al gobierno de México. En el momento que tengamos la información, por supuesto la compartimos. Ya vamos a esperar para que nadie se sienta y los anunciemos al mismo tiempo”, dijo la mandataria federal.

Gobierno busca frenar reclutamiento

Así también se refirió al caso del Rancho Izaguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal mantiene coordinación permanente con plataformas de redes sociales para retirar publicaciones y sitios de internet que son utilizados por grupos delictivos para reclutar a jóvenes.

La mandataria explicó que el gabinete de seguridad realiza labores de monitoreo constante en el ciberespacio para detectar y eliminar este tipo de contenidos, como parte de una estrategia de ciberinteligencia destinada a prevenir el enganche de personas, sobre todo de jóvenes.

Sheinbaum detalló que existe comunicación directa con las plataformas digitales para solicitar la baja de publicaciones vinculadas con estos esquemas de reclutamiento. Señaló que estas acciones forman parte de un sistema de vigilancia permanente y se complementan con los mecanismos de alerta inmediata cuando se reporta la desaparición de una persona, establecidos tras recientes modificaciones legales.

Reconoce que empresas de EUA respaldan el T-MEC

Además, aseguró que es natural que empresas de Estados Unidos respalden el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo comercial ha generado beneficios tanto para las compañías como para los trabajadores de la región.

La mandataria federal señaló que el tratado ha permitido fortalecer la integración económica entre los tres países, por lo que es lógico que el sector empresarial estadounidense se pronuncie a favor de su continuidad y revisión.

“Es lógico que la mayoría de las empresas estén completamente de acuerdo con el tratado; se han beneficiado ellos y se han beneficiado los trabajadores”, expresó.