Están jóvenes, que se esperen al 2036: Claudia a senadores

Pese a la reforma contra el nepotismo y la reelección aprobada en el Senado, y las aspiraciones políticas de los senadores Ruth González, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal para ser gobernadores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó un mensaje: “Están jóvenes, que se esperen a otro periodo”.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también declaró que a las personas mexicanas no les gusta el nepotismo y tampoco están de acuerdo en que el poder se concentre en una familia por años.

“Están jóvenes, que se esperen a otro periodo. A la gente no le gusta el nepotismo, no solamente es un asunto de la propuesta que envié; no están de acuerdo con eso, que se quede en una familia durante más de seis años en caso de gobernadores o tres años en el caso de presidentes municipales o seis porque todavía hay reelección en 2027, la gente no está de acuerdo con eso.

“Mi recomendación: están jóvenes, que se esperen al 2036”, insistió la titular del Ejecutivo federal.

Confía en que haya acuerdos en tema de aranceles

Y después de que este jueves el presidente Donald Trump “corrigió” que los aranceles para México y Canadá aplicarán el próximo 4 de marzo y no en abril como comentó el miércoles, Claudia Sheinbaum pidió esperar y confió en que haya acuerdos.

La mandataria reaccionó entre risas que “si sigue siendo el 4 de marzo” la fecha que dio Trump para la entrada de los aranceles.

Destacó la titular del Ejecutivo federal que los equipos de Seguridad y Economía viajaron a Estados Unidos para reunirse con funcionarios y revisar distintos temas.

“Llevan muy estudiados los distintos temas y ya ha habido conversaciones previas. Espero que podamos llegar a un acuerdo y que el 4 de marzo podamos anunciar otra cosa, vamos a esperar cómo se desarrollan estos días”, apuntó.

Indicó que en el tema comercial, el objetivo es proteger el T-MEC.

Firma acuerdo voluntario con gasolineros

Y en otro tema, la presidenta firmó con gasolineros un acuerdo voluntario para poner tope al precio de la gasolina magna en 24 pesos por seis meses.

Indicó que este acuerdo podría revisarse posteriormente en los siguientes seis meses, en caso de que haya cambios.

La mandataria federal explicó que el objetivo es que a partir de la firma, la gasolina magna no cueste más de 24 pesos.

Pide al titular del INM revisar petición de tiktoker rusa

Y ante la solicitud de la infuencer rusa Lubasha, quien se ha viralizado en TikTok tras solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum su naturalización como regalo de cumpleaños, la mandataria federal señaló que ya le pasó esta solicitud a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

La jefa de Ejecutivo federal pidió no generalizar y no tener actitudes de racismo y xenofobia contra algunos extranjeros que han agredido a mexicanos, y cuyos casos se han vuelto virales en redes sociales.