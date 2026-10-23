Están pasando muchas cosas en las negociaciones: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que están “pasando muchas cosas” en las negociaciones que Washington impulsa entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

Declaración

“Veremos cómo resulta. Han estado ocurriendo muchas cosas”, respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que el líder ruso, Vladímir Putin, no quiere la paz.

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, mantuvo esta semana una nueva ronda de contactos para poner fin al conflicto, una de las principales promesas de campaña de Trump que sigue sin cumplirse.

Esta nueva ronda se produce después de que Trump aliviara las sanciones a Rusia para permitir la exportación de diésel ruso y mientras prepara una posible cumbre con Putin y el presidente chino, Xi Jinping, para abordar la guerra en Ucrania sin la presencia de Zelenski.