El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció la posibilidad de que en la próxima legislatura vaya a la Cámara de Diputados por la vía de la representación proporcional.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no confirmó ni desmintió las versiones de que Morena lo apuntará en la lista de candidatos plurinominales en San Lázaro, por lo que solo se limitó a decir que estará donde sea más útil para su partido.

“Yo he dicho que intento ser solución, no problema. No soy problema, trato de no ser problema en el movimiento y trato de ser solución; es decir, yo no estoy casado y tampoco obsesionado por seguir siendo senador o seguir siendo coordinador, ni siquiera en la Cámara de Diputados. En donde yo pueda servir y ayudar al movimiento lo haré. Lo que quiero es continuar con el proceso de transformación que vive México. Ni arrogancia ni soberbia en ser o no ser”, apuntó.

Por otra parte, declaró que “no es deseable” que la Iglesia católica cumpla funciones de mediadora o de búsqueda de treguas entre los grupos criminales, pues el Estado es el que tiene que enfrentar los flagelos de la delincuencia.

Monreal Ávila sostuvo que la estrategia de seguridad diseñada por el Ejecutivo “va a dar resultados y que después de un proceso tan largo de destrucción del tejido social, empieza a recomponer esta misma estrategia la situación del país, tenemos que darnos cuenta de que era profundo el daño causado en el pasado”.