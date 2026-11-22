A pocos días de finalizar el año 2026, el registro obligatorio de líneas celulares en México continúa avanzando de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a mitad de año.

De acuerdo con un comunicado compartido por la dependencia, hasta el momento se han registrado 104 millones 105 mil 456 líneas celulares, lo que representa el 86.8 % de los 119 millones de líneas que se esperan que sean vinculadas.

Esta iniciativa nacional busca eliminar el anonimato y disminuir los delitos de extorsión o fraude, a través de la identificación de líneas telefónicas. Para ello, cada número celular debe estar vinculado a una CURP o identificación oficial vigente.

Quiénes deben registrarse antes del 30 de noviembre

De acuerdo con el calendario de la CRT, los usuarios cuyo número celular finalice con el dígito 7 tienen hasta el próximo lunes 30 de noviembre para realizar su registro.

Los plazos de vinculación avanzan de manera escalonada, según el último dígito del número telefónico.

Para realizar el registro de tu línea telefónica puedes acudir directamente a un Centro de Atención a Clientes de tu compañía con tu credencial vigente o realizar el trámite en línea, en el portal digital habilitado.

Por su parte, las líneas que sean suspendidas únicamente podrán realizar llamadas de emergencia y de orientación ciudadana, como 911, 079 y 089, además de recibir la alerta máxima de sismos.

De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit (CIU) publicadas en agosto de 2026, al cierre del segundo trimestre de 2026, el mercado móvil en México contabilizó 157.1 millones de líneas móviles activas.