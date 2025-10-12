Este domingo en México se conmemora el 12 de octubre

Este domingo se cumplirán 533 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, suceso que marcó la historia de México y Latinoamérica, pues antecedió la conquista por parte del Imperio Español a las culturas originarias de América.

Debido a esto ha surgido la duda entre padres de familia y tutores, sobre si habrá clases el 13 de octubre. Sí habrá clases.

El 12 de octubre se conmemora en México el Día de la Nación Pluricultural, conocido hasta 2020 como el Día de la Raza.

Anteriormente, esta fecha pretendía conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente, el encuentro y el mestizaje.

No obstante, actualmente el día pretende reconocer la diversidad étnica y cultural del país, dando visibilidad a la riqueza y herencia de los pueblos originarios y afromexicanos, alejándose de la narrativa eurocentrista de la fecha.