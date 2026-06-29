Esteban Moctezuma va a la Unión Europea

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión perfila la ratificación del exembajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, como nuevo representante diplomático ante la Unión Europea (UE).

Esta designación de la presidenta Claudia Sheinbaum cobra especial relevancia tras la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado (AGM) y del Acuerdo Comercial Interino (ACI) entre México y el bloque europeo, instrumentos que abrirán una nueva etapa en la relación política, económica y comercial con los 27 países que integran la UE.

Protocolo

El nombramiento presidencial podría ser recibido hoy lunes por la Comisión Permanente y según legisladores de Morena, existe consenso para que sea avalado por el pleno el próximo miércoles.

El presidente de la Primera Comisión de la Permanente y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que el expediente está listo para iniciar su trámite legislativo y expresó su confianza en que Moctezuma realizará una gestión exitosa en Bruselas, Bélgica.

El senador morenista destacó que la designación ocurre en un momento estratégico para México, luego de la actualización del marco jurídico que regula la relación con la Unión Europea, un mercado de aproximadamente 450 millones de habitantes que ofrece amplias oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversiones y fortalecer la cooperación.

Comercio

Murat Hinojosa explicó que pese a la importancia del bloque europeo, el intercambio comercial con la Unión Europea representa actualmente apenas alrededor del 10 por ciento del volumen que México mantiene con Estados Unidos y Canadá, por lo que consideró que existe un amplio margen para incrementar las exportaciones nacionales y diversificar los mercados internacionales.

En ese contexto, sostuvo que la experiencia de Esteban Moctezuma al frente de la embajada de México en Washington será un activo para impulsar una agenda orientada a fortalecer las inversiones europeas y ampliar la presencia de productos mexicanos en ese continente.

Por separado, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara adelantó que la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales analizará la propuesta de ratificación como parte de los trabajos legislativos de esta semana.

El legislador veracruzano subrayó que el Acuerdo Global Modernizado sustituye al tratado vigente desde el año 2000 y actualiza de manera integral la relación entre México y la Unión Europea en los ámbitos político, económico y de cooperación.

Resaltó que uno de los principales beneficios del nuevo esquema será la reducción de aranceles entre México y los 27 países del bloque europeo, lo que fortalecerá el comercio bilateral con el que actualmente es el tercer socio comercial de México.

Huerta destacó que la modernización del acuerdo favorecerá sectores estratégicos para la economía nacional, entre ellos la industria automotriz, la farmacéutica y la agricultura, además de abrir nuevas oportunidades para incrementar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre ambas regiones.