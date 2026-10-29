Estiman resoluciones por caso Taddei 6 meses

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Jorge Herrera Borunda, consideró que “en escasos seis meses” habrá resultados de las investigaciones por nepotismo y conflictos de intereses al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

Señaló que en dichas resoluciones que serán emitidas por la ASF, se conocerá si la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, incurrió o no en conflicto de interés al otorgar contratos del órgano electoral a empresas cercanas.

“Estamos estrenando las nuevas facultades de la Auditorías Superior para que no pase lo que pasaba antes con las investigaciones, que tenías que esperar a que se hiciera una auditoría y se acabara la auditoría, que se pudiera dar oportunidad al ente auditado que aclarara, pasaban otros 120 días, luego pasaba el área de investigación, te ibas a tres años antes de que se presentara una denuncia administrativa en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o tres años antes de que se presentara una denuncia penal… Por primera vez en la historia de México están actuando los órganos externos de manera oportuna en una investigación que yo siento que en escasos seis meses estará dando resultados”, aseveró.

Así también, el miércoles, la junta directiva de la Comisión de Vigilancia, sostuvo un encuentro para definir como se desarrollará la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, a desarrollarse el próximo viernes.

“El día de ayer (martes) le giré un oficio al OIC citándolo a las 9 de la mañana del viernes. Hablé con él por teléfono previo a que nos contestara y de manera económica me dijo que sin ningún problema que él viene y compadece. Al mismo tiempo invitamos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción porque también querían participar. Entonces vamos a hacer una comparecencia en comisiones unidas”, detalló.

Herrera Borunda, aseguró que la investigación al INE debe ser exhausta, pues reconoció que, desde hace más de 20 años, se conoce de oligopolios que reciben contratos con órganos electorales locales.