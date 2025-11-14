Estos son los 10 casinos sancionados por EE. UU.

Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra lo que llamó Grupo del Crimen Organizado Hysa y diversos establecimientos de juego en México, a los que acusa de estar involucrados en el lavado de dinero para cárteles de la droga y otras actividades delictivas en México y Europa.

Emine Casino, se describe en Instagram (@emine.casino), como “el lugar donde la emoción, la suerte y la diversión se encuentran en cada jugada”, mientras que su perfil de Facebook se encuentra restringido o eliminado; se ubica en San Luis Río Colorado, Sonora.

Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa, aún no hay información disponible.

Midas Casino Agua Prieta, el perfil de Facebook de este local se encuentra restringido o fue eliminado. Su ubicación en Agua Prieta, Sonora.

Midas Casino Los Mochis: en Facebook hay una página de este local, misma que no ha sido actualizada desde el 2021.

Midas Casino Guamuchil: su perfil en Facebook se encuentra restringido o eliminado y no cuenta con otra red social.

Usuarios de Google Maps señalan que es un lugar bonito, con buenos sorteos y personal carismático.

Midas Casino Mazatlán: su página de FB no está disponible, en IG los encuentras como @casino_midas_mazatlan. Su última publicación fue referente al Día de Muertos.

Midas Casino Rosarito: tanto su FB como su IG están deshabilitados: De acuerdo con medios locales, en el establecimiento ubicado en la plaza Villa Floresta se colocaron sellos en las puertas con la leyenda “Suspendido” con el logo de la Secretaría de Gobernación del área de la Dirección de Juegos y Sorteos.

Palermo Casino: Aparecen en Facebook como Casino Palermo, pero sus últimas publicaciones son del 2018. Su usuario de IG es @casinopalermonogales, pero al igual que en FB sus últimas publicaciones son del 2018.